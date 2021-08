mardi 17 août 2021 • 270 lectures • 0 commentaires

iGFM- Une attaque d'hommes armés venus à moto a eu lieu ce lundi 16 août dans le village de Darey-Daye dans la région nigérienne du Tillabéri. Plus de 37 victimes civiles sont à déplorer, dont quatre femmes et treize mineurs. Un événement qui n'est pas isolé dans cette région, où les jihadistes ont connu de sérieux revers ces derniers mois.

C’est en début d’après-midi, ce lundi 16 août que les habitants du village de Darey-Daye à environ 300 kilomètres au Nord de Niamey ont été surpris dans leurs champs par un groupe d’hommes armés non identifiés. Selon plusieurs témoignages, les assaillants arrivés à moto ont ouvert le feu sur tout ce qui bouge, sans distinction.

Un bilan provisoire selon des sources sécuritaires fait état de 37 tués dont 13 mineurs et quatre femmes. Les victimes sont essentiellement des jeunes partis dans les champs pour des travaux communautaires. Il y a une semaine exactement, quinze autres paysans du village de Falanzandan ont été tués par des hommes armés non identifiés.

Insécurité grandissante

Depuis quelques semaines, la situation dans le nord de la région de Tillabéri, voisine du Mali, ne fait que se dégrader. Des assaillants à moto pullulent partout malgré une forte présence militaire. Selon plusieurs observateurs, les jihadistes massacrent de plus en plus de villageois depuis que plusieurs de leurs hauts cadres ont été neutralisés par l’armée nigérienne et ses partenaires.

La même situation d’insécurité grandissante est observée dans la zone de Tilia, la région de Tawa où il y a quelques semaines, un camp des forces spéciales nigériennes a été construit par la coopération allemande.

