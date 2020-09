samedi 12 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

Nyassia : L’Association Solidarité Casamance Luxembourg au chevet des établissements scolaires

Actualité 7 heures 33 lectures • Taille

iGFM - (Ziguinchor) - Dans la région sud, la pandémie du Covid-19 a eu pour conséquence la fermeture de ces établissements publics, privés et des universités. Afin d'aider l’Etat du Sénégal à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque, l’Association Solidarité Casamance Luxembourg, est venu en aide ce vendredi matin, aux 22 écoles primaires et secondaires de l’arrondissement de Niassya

«Nous sommes venus aujourd’hui apporter notre contribution au secteur de l’éducation dans l’arrondissement de Niassya dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID 1 », explique Séga Manga président de ladite association. Très active dans le domaine de l’éducation et de la santé, «nous avons débloqué 1.700.000 FCFA pour offrir vingt-deux (22) laves mains, quarante-quatre (44) cartons de javel, vingt-deux (22) cartons de gels madars, mille six cent (1600) masques et cinq (05) sacs de riz aux écoles primaires et secondaires de Niassya. Un geste que nous avons inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus en milieu scolaire», a ajouté Séga Manga.

Saisissant l’occasion le Sous-préfet de Niassya a salué les efforts consentis par cette association qui, dit-il, «a toujours été aux côtés des populations de l’arrondissement de Niassya et qui projette, dans un avenir proche, de procéder à une réinstallation de l’équipement solaire de la case de santé du village de Dialang» Ainsi, face à l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, perceptible surtout dans le domaine éducatif, les populations de l’arrondissement et plus particulièrement les élèves, ont remercié du fond du cœur l’Association Solidarité Casamance Luxembourg et ses partenaires que sont la fondation «Eva Mergen Lodde et la fondation «Luxembourg».



IGFM

Cet article a été ouvert 33 fois.