Obsèques de Mory Kanté : les hommages émouvants de Fodé Baro et Sékouba Kandia

iGFM – (Dakar) – Fodé Baro, Sékouba Kandia Kouyaté, Petit Kandia, Aminata Kamissoko, sont entre autres des artistes qui ont pris part ce mardi 26 mai aux obsèques du « griot électrique » Mory Kanté à l’hôpital Sino-guinéen, a-t-on constaté sur place.

Devant la presse, Fodé Baro a témoigné que le défunt Mory Kanté l’a enseigné, habillé et hébergé. «C’est un devoir pour moi de prendre part aux obsèques de mon grand frère Mory Kanté. Aujourd’hui c’est un exemple pour tous, pour dire que nous avons une fin. Mon frère Mory Kanté n’est pas un artiste à présenter. Il a fait son parcours et c’est le monde qui parle de lui. Mon souci, est qu’il faut penser toujours à ces icônes. Penser à ses enfants et préparer un futur parmi eux. Mory Kanté m’a enseigné, il m’a habillé, j’ai dormi chez lui», a-t-il rappelé.

Pour sa part, Sékouba Kandia Kouyaté et également directeur général de l’ensemble instrumental dira ceci : «rien n’est éternel dans la vie. Nous avons le regret que Mory Kanté soit parti maintenant. Celui qui est appelé à vivre est appelé aussi à mourir. Nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Que la nouvelle génération suive ses traces. L’ensemble instrumental va veiller sur ses œuvres», a promis Sékouba Kandia.

Auteur : Guineenews