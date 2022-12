vendredi 30 décembre 2022 • 367 lectures • 1 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Nouvellement nommé à la tête de l’Ofnac, Serigne Bassirou Gueye a procédé à sa prestation de serment hier vendredi. L’ex procureur de la République a promis de combattre la corruption.

«Les missions de l'Ofnac sont définies par la loi et nous allons lutter contre la fraude, la corruption et pratiques assimilées, avec l'indépendance qui nous est dotée et les moyens dont l'autorité a pu nous doter», a déclaré Serigne Bassirou Gueye, au terme de la cérémonie de prestation de serment. Elle s’est tenue hier au palais de Justice de Dakar.



Il a été nommé à la tête de l'Ofnac le 1er décembre 2022 puis installé dans ses nouvelles fonctions le mardi 20 décembre 2022. Et lors de la cérémonie de passation de service avec la présidente sortante Seynabou Ndiaye Diakhaté, rappelle Les Échos, le nouveau patron de l'Ofnac avait déclaré que tous les dossiers de l'Ofnac déposés sur sur sa table de Procureur avaient été tous traités. Ce que beaucoup réfutent.