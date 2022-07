jeudi 21 juillet 2022 • 82 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

La campagne électorale bat son plein. Les différentes formations politiques sont à la pêche des voix pour former la prochaine législature pleine d'enjeux. Mais le leader de Manko Wattu Sénégal, Ousmane Faye alerte sur le choix des futurs représentants du peuple à l'hémicycle. Par ailleurs il assimile la liste de Yewi Askan Wi à un danger pour l’assemblée nationale.

'' Nous sommes en période de campagne électorale mais jusque-là, personne n'a encore écho d'un quelconque programme décliné par l'opposition. S'ils ne sont pas dans le dénigrement, ils se distinguent dans le mensonge, la fomentation et l'incitation à des troubles. Ils n'ont aucune proposition concrète concernant l'avenir des Sénégalais et ne s'en cachent pas. Leur seule et détestable déclaration se résume à instabilité et insurrection. De telles personnes ne méritent pas de figurer sur une liste, encore moins siéger à une Assemblée'', prévient Ousmane Faye.

PUBLICITÉ

Pour lui, '' l'opposition actuelle est sur le terrain en train de proférer du n'importe quoi aux Sénégalais. Et malheureusement, c''est l'image de la démocratie sénégalaise qui s'en trouve écornée et en prend un sacré coup, car, victime des agissements d'un groupement de personnes irresponsables qui doivent leur salut à l'ouverture d'esprit du président Macky Sall qui aurait pu les confondre à des insurrectionnistes qui ne parlent que de mandat avant l'heure.

PUBLICITÉ



'' Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, des candidats à une législature n'ont autant manqué de programme et de solutions alternatives. Leur seul mot de canpagne s'arrête à ''pas de 3 ème mandat''. Vous pensez que c'est sérieux ça ? J'en appelle les Sénégalais à se méfier de ces genres de politiques qui n'ont pas encore décliné leur véritable ambition. Ils sont d'une dangerosité inouïe et ne méritent aucun respect et aucune considération. Ils sont à bannir du cercle politique. Nous allons les laminer dans tous les départements du Sénégal au soir du 31 juillet prochain '', promet de sévir le patron de la coalition MWS en pleine campagne dans le centre du pays, notamment dans les zones de Gandiaye, Sibassor et Kaolack.