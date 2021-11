dimanche 21 novembre 2021 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) J’avais décidé de ne pas parler officiellement sur la panne du forage de #Mbouma car le contexte actuel ne permet pas à certains observateurs de faire une revue objective de nos messages.

J’ai brisé ce silence parce que Mbellacadiao ne mérite pas cette souffrance.

J’interpelle directement l’#Etat_central à travers le ministère de l'hydraulique sur ce qui se passe à Mbouma.

La population couverte par le #forage_de_Mbouma souffre depuis des mois.

Cette situation a augmenté les risques liées aux #maladies_diarrhéiques. Elle nous expose plus aux #maladies_tropicales_négligées avec la fréquentation des marres et autres sources d’eau non potables.

Elle expose et rend plus vulnérable nos mères et gardiennes d'enfants.

Elle impacte directement la santé et la nutrition des enfants avec le risque d’une malnutrition aiguë qui peut être causée par les maladies infantiles telles que la diarrhée et le déficit d’affection faute de suivi adéquat par les gardiennes d'enfants.

J’interpelle aussi les responsables politiques au niveau de l’arrondissement et du département puisque au niveau communal, il y a absence de responsable politique.

Serigne Mbaye THIAM Ministre de l’hydropique Papa Biram Toure député du département, Oumar BA conseiller économique social et environnement , Matar BA Ministre du département Moise Sarr Secrétaire d’ Etat du département Docteur Cheikh Kante.

Certes nous sommes orphelins depuis le décès de notre frère #Guedji Diouf mais nous sommes citoyens.

Une parreille situation était arrivée à Diarrere commune. Ce problème a été réglée en un temps record.



Je ne suis pas jaloux au contraire je félicite les Maires des communes capables de régler les problèmes de leurs citoyens . L’Amicale des cadres et Intellectuels de la Commune de Mbellacadiao est aussi interpellée sur cette situation.

A vous de jouer chers responsables politiques . A vous de juger chers citoyens de la commune de Mbellacadio

Cheikh Ndep Sene

Spécialiste en conception, Suivi et évaluation des programmes