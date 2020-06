iGFM – (Dakar) Les usagers de l’autoroute à péage dans le sens Aibd-Patte d’Oie ont vécu le calvaire ce samedi vers les environs de 17 heures. Un embouteillage monstre a été noté à la première sortie du péage après Aibd. Selon des témoins d’IGFM, il y a plus de peur que de mal. C’est un camion qui s’est renversé et toute sa cargaison au sol. On signale une grande quantité de carburant qui s’est déversée.

IGFM