dimanche 22 janvier 2023 • 1269 lectures • 1 commentaires

Le leader du Parti républicain pour le progrès /Disso Ak Askan Wi, Dethiè Fall estime qu’il est impératif de proteger Ousmane Sonko face à ce qu’il appelle «une tentative de musèlement d’un adversaire politique orchestrée par Macky Sall et son régime ».

«Protéger Sonko, c’est protéger notre démocratie. C’est protéger notre liberté. Personne ne peut t’empêcher de participer aux élections de 2024. Ousmane Sonko est une fierté nationale pour ne pas dire africaine. J’appelle tous les sénégalais, notamment ceux de la diaspora à la mobilisation.» a-t-il déclaré lors du Meeting de Pastef présidé par Ousmane Sonko à Keur Massar.

Dethiè Fall d’ajouter : « L’heure est grave. Il faut une grande mobilisation et une détermination sans faille pour montrer à Macky Sall que le Sénégal appartient au Sénégalais. Et qu’il ne peut plus continuer à choisir à la place des sénégalais les candidats à une élection présidentielle. J’apporte mon total soutien à mon ami et frère le leader de Pastef le Président Ousmane SONKO»