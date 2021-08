dimanche 15 août 2021 • 257 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La nuit dernière a été très pluvieuse sur l’étendue du territoire national. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce encore de la pluie dans plusieurs zones du pays. Ci-dessous le bulletin de ce dimanche.

Le ciel restera nuageux à couvert par endroits sur la quasi-totalité du territoire avec des pluies intermittentes qui seront notées sur la façade Ouest (axe Dakar-Ziguinchor) au courant de la journée du dimanche.



Cependant en fin de soirée et tard dans la nuit, des pluies accompagnées d’orages aborderont probablement le pays par l’Est et évolueront vers le Nord, les localités Centre et Sud au courant de la journée du lundi.



Les températures diurnes seront légèrement en baisse en raison de la forte couverture nuageuse. Toutefois, elles varieront entre 30°C à Dakar et 38°C à Podor.