mercredi 1 septembre 2021 • 320 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Un très douloureux choc vient de se produire dans la nuit de ce mardi au mercredi dans la région de Fatick.

Un bus et un camion sont entrés en collision entre Diouroup et Ndiongolor. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et une vingtaine de blessés selon la Rfm.

Le camion transportait des troncs d’arbre. Le bus, quant à lui, roulait dans le sens de Kaolack. La collision a malheureusement été extrêmement violente.

Les forces de sécurité ont dû barrer la route eu égard à l’ampleur du choc. Les gendarmes et les sapeurs sont actuellement sur les lieux du drame.