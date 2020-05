Polémique sur les licences de pêche: Alassane Sarr invite Macky à siffler la fin de la récréation

iGFM-(Dakar) L’attribution supposée de licences de pêche à des navires étrangers continue de soulever des vagues d’indignation chez les acteurs du secteur de la pêche au Sénégal. Une situation qui ne laisse pas indifférent le patron de la SOCIETE DE GESTION DES MARINS ET DE REPRESENTATION (SOGEMAR), Alassane Sarr. Dans une interview accordée à iGFM, il remonte l’histoire de l’évolution de la pêche au Sénégal et retrace les dérapages des autorités du secteur qui ont des conséquences désastreuses sur les ressources halieutique de notre pays. Il nous explique également comment le Sénégal, une des destinations de pêche les plus prisées au monde avec un littoral de 718 km de côtes réputées parmi les plus poissonneuses du monde est en train de perdre sa réputation à cause d’une grosse mafia bien organisée. Par ailleurs, Monsieur Sarr persiste et signe que ces licences de la discorde ne peuvent nullement être bénéfique au Sénégal et que le chef de l’Etat doit arrêter ce scandale.