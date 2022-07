lundi 4 juillet 2022 • 992 lectures • 0 commentaires

International

iGFM (Dakar) Selon les dernières informations du média britannique The Telegraph, un joueur international évoluant en Premier League a été arrêté, ce jour, dans le nord de Londres pour des accusations de viol.

C'est une véritable bombe lâchée par The Telegraph ce lundi soir ! Selon les dernières informations du média britannique, Un joueur international évoluant en Premier League a été arrêté, ce jour, dans le nord de Londres pour des accusations de viol. Si le nom de l'individu concerné n'a toujours pas été révélé, quelques détails ont malgré tout été donnés.



Arrêté à Londres et placé en garde à vue comme indiqué par le quartier général du Metropolitan Police Service de Londres Scotland Yard, le joueur, de renommée internationale, aurait une vingtaine d'années et doit également participer à la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar en novembre prochain. «Le 4 juillet, une allégation de viol d'une femme d'une vingtaine d'années a été signalée à la police. Il a été signalé que le viol présumé s'est produit en juin 2022», a ainsi déclaré la Met Police dans un communiqué avant d'ajouter que l'homme a été arrêté «à une adresse à Barnet pour suspicion de viol et placé en détention où il demeure».



Avec Foomercato