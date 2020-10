mardi 20 octobre 2020 • 151 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L’opposant Cellou Dalein Diallo, principal adversaire du président Alpha Condé à la présidentielle de dimanche, s'est auto-proclamé vainqueur du scrutin lundi après-midi. La Commission électorale nationale indépendante a, de son coté, rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats de ce premier tour.

Des informations qui remontent annoncent une situation calme, en tout cas sur la route qui traverse les quartiers réputés favorables à l’opposition. Dans ces endroits, la soirée de lundi a été marquée par des violences juste après les scènes de liesse.

L’UFDG, principal parti d’opposition, annonce trois morts, mais aucun bilan officiel n’est pour l’instant disponible. Une source gouvernementale assure n’avoir pour l’instant enregistré aucun décès ni blessé par balle, uniquement des accidents.

Un poste avancé des forces de défense et de sécurité de Gnariwada, proche de la banlieue de Conakry, a été incendié dans la nuit, peu après que l’opposant Cellou Dalein Diallo a annoncé que son propre décompte le donnait vainqueur de l’élection présidentielle.

Une déclaration fermement condamnée par le parti au pouvoir et le gouvernement qui parlent d’un acte « irresponsable » et « anti-démocratique ». Une initiative « regrettable », selon un communiqué conjoint signé par la Cédéao, l’Union africaine et les Nations unies.

75% de taux de participation

Le calme semble également revenu en région forestière, dans le sud du pays, où les forces de défense et de sécurité sont déployées après que des troubles ont éclaté à Nzérékoré, Kissidougou et Macenta.

Pendant ce temps, la compilation des résultats se poursuit. Selon le porte-parole de la Céni, la réception des procès-verbaux issus des commissions de centralisation à travers le pays a commencé lundi soir. Une fois le tout dernier procès-verbal reçu, la Céni aura 72 heures pour proclamer les résultats provisoires de ce premier tour. Toujours selon l'organe électoral, le taux de participation à cette élection avoisinerait les 75%.

RFI