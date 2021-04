vendredi 9 avril 2021 • 195 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

À Minneapolis, au neuvième jour du procès de Derek Chauvin, policier blanc jugé pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, après l’audition de plus d’une trentaine de témoins, les experts médicaux entrent maintenant en scène. Et leurs premières analyses scientifiques sont accablantes pour l’ancien policier.

Des chiffres terribles... Pendant trois minutes et vingt-sept secondes après le dernier souffle de George Floyd, Noir américain de 47 ans dont la mort avait réveillé, au printemps dernier, le mouvement Black Lives Matter, Derek Chauvin a continué à maintenir son genou sur son cou. C'est ce qu’affirme un pneumologue de renom devant les jurés.

Le diagnostic ne fait aucun doute pour le Dr Martin Tobin. « Monsieur Floyd est mort d’un manque d’oxygène en raison de la force excessive exercée sur lui – position à plat ventre contre la chaussée, les mains menottées dans le dos, un genou sur son dos, un sur son cou et un autre sur son flanc ; c’est comme si un chirurgien venait de lui amputer ses poumons », résume ce spécialiste de la respiration.

Quant aux arguments de l’avocat de Derek Chauvin qui prétend qu’une overdose et une insuffisance cardiaque auraient causé la mort, ils sont réfutés avec calme et minutie par le scientifique. « Même une personne en bonne santé, dit-il, qui aurait été soumise à ce que M. Floyd a subi, serait décédée aussi ».

« Tout cela ne sont que des hypothèses », rétorque l’avocat de Derek Chauvin. Non, « tout cela est calculable », répond le médecin. Et pour le prouver, le Dr Tobin compte devant les jurés le nombre de respirations de George Floyd… Un témoignage dévastateur pour la défense et peut-être un tournant dans ce procès.

RFI