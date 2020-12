mardi 8 décembre 2020 • 150 lectures • 0 commentaires

Procès des attentats de janvier 2015: de 5 ans à la perpétuité requis contre les 14 accusés

iGFM (Dakar) Dans le procès des attentats de janvier 2015, le parquet a détaillé, mardi 8 décembre, les peines demandées contre chacun des 14 mis en causes : des réquisitions lourdes, entre 5 ans et la prison à perpétuité. Cette dernière a été notamment réclamée pour Ali Riza Polat, principal accusé présent décrit comme la « pièce maîtresse » des préparatifs des attaques contre «Charlie Hebdo», une policière et l'Hyper Cacher.

