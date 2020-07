Procés khalifa Sall: Le Juge Teliko reconnait « la violation des droits de la défense »

iGFM-(Dakar) Le président de l’Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko a reconnu ce dimanche qu’il y’avait d’une part, la violation de la présomption d’innocence et d’autre part, la violation des droits de la défense par la Justice sénégalaise, dans le procès de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.

« Le problème juridique qui s’était posé, c’était sur l’affaire Khalifa Sall. Là, effectivement, je peux considérer que la Cour de Justice de la CEDEAO avait raison parce qu’il y avait d’une part la violation de la présomption d’innocence et d’autre part, il y avait une violation des droits de la défense par la Justice sénégalaise. Cela est clair », a reconnu le juge Teliko dans l’émission Jury du dimanche.

Le Président de la Cour d’appel de Thiès a également regrette ce qui s’est passé, estimant que la justice sénégalaise dispose de toutes les ressources humaines de qualité, qui peuvent nous épargner ce genre de déconvenue. A son avis, pour éviter pareilles situations, il faudrait qu’il ait beaucoup de débat sur toutes ces questions là pour qu’on en tire les enseignements nécessaires du point de vue juridique et si on doit modifier les dispositions on les modifie pour le bien de la Justice.