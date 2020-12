jeudi 31 décembre 2020 • 107 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le leader de Pastef Ousmane Sonko appelle les populations à une mobilisation contre la promotion de l’homosexualité. Il lance un appel à toutes les communautés, en particulier aux religieux pour siffler la fin de la récréation parce que l’occident est bien organisé sur ces questions et il détient un agenda.

Sonko prévient que si on n’y prend garde, l’occident réussira d’une manière ou d’une autre à nous imposer son schéma, c’est-à-dire une société complètement déstructurée où on pervertit nos enfants à bas âge. Ousmane Sonko félicite les enseignants qui ont dit non à ce programme de l’Unesco.