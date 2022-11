jeudi 24 novembre 2022 • 778 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Aliou Cissé a déclaré en conférence de presse, que son équipe est dos au mur avant d'affronter le Qatar, ce vendredi, lors de son deuxième match de Coupe du Monde.

"On est en train de bien le préparer, tout se passe bien pour le moment. Ce sera un match difficile, mais comme je l'ai dit, on est en train de bien le préparer. Le groupe vit bien malgré la défaite. Beaucoup d'enseignements sont tirés après cette défaite. Le Sénégal n'a pas été mauvais, je suis satisfait et fier de mes joueurs. C'est un match important pour les deux équipes, on est dos au mur sur le deuxième match", a déclaré le sélectionneur des Lions du Sénégal. Et de préciser : "Avec l'expérience collective et d'autres matchs qu'on a eu à jouer, on doit s'en rappeler et mettre tout ce qu'on a peut pour passer".



"Je ne manque pas de respect au Qatar ni d'humilité"



"Contre les Pays Bas, le contenu a été bon, mais j'étais très déçu des garçons. Nous ne ferons pas de révolution à quatre matchs aussi importants de celui de demain. Ce qui est important c'est être efficace, gagner, marquer et concrétiser. Je ne manque pas de respect au Qatar ni d'humilité. L'expérience est très importante, mais c'est deux champions Afrique et Asie. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité qu'il y aura sur le terrain. On a eu à jouer et nous sommes sereins et calmes en attendant le match de demain ? Aujourd'hui je peux comprendre que certains doutent de nous, mais nous voulons rendre fier à notre peuple, continuer à progresser et gagner."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)

