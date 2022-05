lundi 16 mai 2022 • 502 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La France a une toute nouvelle première ministre. Il s’agit d’Élisabeth Borne. Elle sera la deuxième femme française à occuper le poste.

Ce sera donc Esisabeth Borne qui va succéder à Jean Castex à Matignon. Née le 18 avril 1961 à Paris, elle sera la seconde femme à occuper le poste de premier ministre en France.



Mme Borne est ingénieur général des Ponts et Chaussées. Elle fut préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014, puis directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie de 2014 à 2015. Elle est présidente de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de 2015 à 2017.



Longtemps proche du Parti socialiste, elle rejoint La République en marche et devient ministre chargée des Transports en mai 2017 dans le premier gouvernement Édouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron.



En juillet 2019, elle devient ministre de la Transition écologique et solidaire, en remplacement de François de Rugy, démissionnaire. Elle est nommée l'année suivante ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement Jean Castex.