lundi 12 avril 2021 • 1103 lectures • 1 commentaires

Actualité 1 heure Taille

L'Association sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA), qui a scruté le ciel ce lundi jusqu'au crépuscule, n'a pas, pour l'instant, vu le croissant lunaire.

Comme il l’avait annoncé dans son communiqué de presse vendredi, l'Association sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (Aspa) a organisé, ce lundi, une séance d’observation publique du Croissant lunaire. Pour l'instant, ses membres et nos concitoyens qui se sont déplacés sur la corniche ouest pour scruter ensemble le ciel, n’ont pas pu voir la lune.



«La lune devait apparaitre à 19 heures 52 minutes. Nous avons scruté le ciel mais nous ne l’avons pas encore vu. Ce qui est conforme à ce que nous avions dit dans notre communiqué. Pour en avoir le cœur net, nous continuerons à scruter un peu. Rien ne gêne la visibilité. Le ciel est dégagé, mais nous n’avons pas vu la lune», a indiqué Maram Kaeré qui est à la tête de l’Aspa.



Pour rappel, son association avait indiqué, vendredi, que pour ce Lundi 12 Avril,l a lune se couchera à 19h 52mn, soit 29mn après le Soleil, avec 0,56% de surface éclairée. Elle sera âgée de 17h (après la conjonction). Tenant compte de sa faible surface éclairée et de la proximité apparente avec le Soleil au moment de son coucher, elle ne sera observable au Sénégal qu’à l’aide de puissants instruments optiques.



En ce qui concerne le mardi 13 Avril elle se couchera à 20h38, soit 1h15mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera facilement observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal. Donc demain, ceux qui scruteront le ciel, auront plus de chance de voir le croissant lunaire, selon les calculs de l’Aspa.