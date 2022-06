jeudi 23 juin 2022 • 490 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La relique de Patrice Emery Lumumba, son esprit aussi, reposent enfin sur ses terres natales dans le Sankuru. Depuis ce mardi 22 juin dans l’après-midi, le cercueil de l'un des héros de l'indépendance du Congo est exposé au milieu de son village à Onalua. Une étape importante pour que le deuil puisse enfin se faire 61 ans après son assassinat. Les habitants sont venus en nombre lui rendre hommage. Récit de ce dernier voyage de l'icône Lumumba.

La route principale du petit village d’Onalua est entièrement coupée à la circulation. Au centre, trône désormais le cercueil de Patrice Lumumba. À côté, des tentes et des chaises ont été installées pour accueillir tous ceux qui veulent lui rendre hommage.



Certains sont venus de très loin



Et certains sont venus de loin, de toute la province du Sankuru. C’est le cas de Michel, très ému. Il nous explique que vu son jeune âge, il n’a pas connu Patrice Lumumba, mais qu’il partage ses idées, son idéal de société. Il est aussi très touché de voir la famille du premier Premier ministre congolais, ses fils Roland et François, mais surtout les petits-enfants. Pour eux, cette visite au village, c’est une première et Yéma, une des petites-filles nous confie son bonheur de mettre enfin une image sur des lieux dont elle a beaucoup entendu parler : « Cela ressemble à ce que j’imaginais », nous dit-elle.



"En terminer avec le deuil le plus long jamais connu"



Les larmes aux yeux



Régulièrement, des personnes s’avancent vers la dépouille pour se recueillir. Certains ont les larmes aux yeux, d’autres ont le sourire. Une atmosphère de deuil, il est vrai un peu particulière, car à la tristesse se mélange une certaine joie, celle de célébrer enfin le héros national aux sons des tambours et des chants traditionnels.



RFI