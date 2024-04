Récit poignant, révélations et vérités crues : Entretien SPÉCIAL avec Yarga Sy de Pastef

vendredi 26 avril 2024 • 1076 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce vendredi, iGFM-TV reçoit un «Patriote» dont la vigueur dans l’engagement, lui a malheureusement valu un emprisonnement. Ce vendredi, Yarga Sy, qui était poursuivi pour tentative d’assassinat sur la personne de Ousmane Sonko, puis relâché après près d’une an d’emprisonnement, fait face à Daouda Mine et son équipe. Écoutez son récit poignant, ses révélations et ses vérités crues.







