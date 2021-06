Recrudescence des accidents: Charles Faye indexe la responsabilité de l'Etat

samedi 5 juin 2021

iGFM-(Dakar)Le journaliste Charles Faye pointe du doigt la responsabilité de l’Etat du Sénégal dans la recrudescence des accidents de la route. «Il y’a un seul responsable et c’est l’Etat. On ne peut pas prendre des décisions pour renouveler et augmenter le parc automobile sans au préalable faire réfectionner et construire des infrastructures de transports routiers de qualité. Au Sénégal, on trouve encore des routes nationales sans séparateurs, sans glissières.», a-t-il déclaré dans l'émission Jakarlo Bi.

Publié par Birame Ndour editor