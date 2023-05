mercredi 24 mai 2023 • 838 lectures • 2 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Avocat de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly a réagi ce mercredi. Il a dit ce qu’il pense du réquisitoire du procureur, qui veut que son client soit condamné à 10 ans de prison.

«Ils avaient toujours soutenu qu’il y avait viol et complicité de viol pour Ndeye Khady Ndiaye. Donc si le procureur est incertain, cela veut dire que la contumace n’excluant pas l’acquittement, les juges, en toute responsabilité, devraient acquitter Ousmane Sonko», a indiqué Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur du pool d’avocats de Ousmane Sonko.



À propos du 1,5 milliard de francs Cfa réclamé par Adji Sarr, Me Ciré Clédor Ly, qui s’exprimait sur la Rfm, déclare : «La partie civile, tout le monde sait que depuis le début, c’est un instrument entre les mains de l’Etat. Hier tout le monde a pu voir qu’il s’agissait d’un complot d’Etat.»



Pour lui, le procès d’hier n’était que de l’exhibitionnisme, rendu possible par un état en décadence. «Ce qu’ils voulaient, c’est que le monde entier entende des insanités. Nous avons des enfants, nous avons des épouses, le monde entier nous regarde, nous avons des valeurs auxquelles nous tenons, mais ils n’en ont cure», dit-il.