iGFM – (Dakar) Le gouvernement guinéen a fait paraitre un communiqué de presse lundi, vers 2 heures du matin, pour s’insurger contre des pratiques qu’il attribue au camp de Cellou Dallein Diallo. Ce dernier revendiquerait la victoire avant l’heure et publierait des résultats faux.

«Des groupes de jeunes partisans de l’Ufdg parfois mineurs ont envahis la route ‘‘le Prince’’ au niveau de la T8, Sonfonia, Bambéto et Hamdallaye Tour pour, selon eux, célébrer, la prétendue victoire du candidat Cellou Dalein Diallo en érigeant parfois des barricades (…) Cette stratégie de célébration forcée, prématurée et injustifiée a été minutieusement planifiée bien avant le scrutin par Monsieur Cellou Dalein Diallo», indique le gouvernement guinéen.

Ce qu’il reproche aussi au Camp de Cellou Dallein, ce sont ses «déclarations annonçant sa victoire, allant jusqu’à soutenir qu’il ‘‘était impossible qu’il perde l’élection’’ et que, dans cette hypothèse, il ne ‘‘reconnaîtrait pas sa défaite’’ et ‘‘refuserait également d’appeler à l’apaisement’’.» Le gouvernement déclare aussi que dans la soirée du 18 octobre, «le service de communication officiel de l’UFDG s’est employé à diffuser de faux résultats et à afficher de faux procès-verbaux faisant croire à une nette avance de son candidat.»

Il condamne «ces pratiques illégales, facilitées par la complicité de certains médias nationaux et étrangers, qui violent la charte des partis politiques.» Elles sont clairement «destinées à créer le chaos et à remettre en cause les véritables résultats qui sortiront des urnes», dit-il.