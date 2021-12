jeudi 30 décembre 2021 • 796 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Air Sénégal trace petit à petit son bonhomme de chemin dans le secteur des transports aériens. Mais, pas sans difficultés. Et l'année 2021 a particulièrement été marquée par les critiques qui se sont abattues sur ses activités. Mais, le Directeur général a bien conscience des manquements décriés par les usagers.

«On entend les critiques. La communication, les écrits de presse rendent compte des exceptions. Tan qu’on entend les critiques, cela veut dire que ce n’est pas encore une règle. Et nous sommes très contents de recevoir ces critiques dont nous avons besoin aujourd’hui parce que ce sont ces critiques qui permettent de valider ou de modifier notre stratégie», a-t-il dit en marge de la réception du tout nouvel A220-300 de sa compagnie.



Et pour réduire les retards, Ibrahima Kane assure qu’Air Sénégal va reprendre en main son activité de maintenance pour améliorer le niveau de disponibilité des avions. «Avec les critiques que nous utilisons comme outil d’amélioration, Air Sénégal a décidé de renouveler sa flotte d’avions qui va dans la sous-région et opérer une meilleure maitrise de ses opérations au sol», promet-il.