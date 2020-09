mercredi 16 septembre 2020 • 209 lectures • 2 commentaires

Les chiffres révélés par une étude de African Economic Research Consortium (AERC), sur l’impact de la pandèmie sur les ménages sénégalais sont alarmants. Cette étude montre que le taux de pauvreté au Sénégal est passé de 38% à 58%, soit une augmentation de 17%. En d’autres termes, 2 millions 672 mille sénégalais basculent dans la pauvreté.

«Nous avons essayé de savoir quel pourrait être l’impact de cette crise en terme de pauvreté. Et nous savons pu montrer qu’effectivement, la pauvreté augmente de 17%. C’est-à-dire qu’on passerait de 38 % à prés de 55 %. Rapporté à la population, on est à 2 672 000 sénégalais qui basculent dans la pauvreté. Ce chiffre est relativement important.», a expliqué l’économiste Sénégalais, le Professeur Abdoulaye Seck, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) qui a participé à cette étude.