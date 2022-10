lundi 3 octobre 2022 • 1237 lectures • 0 commentaires

Khalifone va devoir attendre un peu. Sa demande de liberté provisoire introduite par ses conseils n'a pas connu une suite favorable.

C'est finalement le 6 octobre prochain que Kaliphone Sall sera jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires. Selon nos confrères de Libération online, le dossier a été renvoyé à cette date pour comparution de la partie civile, Adja Thiaré Diaw, qui serait hospitalisée.



Par ailleurs, la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense de Kaliphone a été rejetée par le tribunal. Pour ses avocats, Kalifone s'est présenté à toutes les convocations des gendarmes et il est régulièrement domicilié. Et c'est lui, selon Me Daff, "qui a intérêt à ce que l'affaire soit jugée pour la manifestation de la vérité".