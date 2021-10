samedi 23 octobre 2021 • 1100 lectures • 0 commentaires

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la route qui s'est produit entre Mpal et le village de Fass Ngom.

Il s’agit d’une collision entre un bus et une voiture 406. Le chauffeur et le passager, qui étaient dans la petite voiture ont perdu la vie sur le coup. L'adjudant Birame Kaéré de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers indique que la première victime a été extraite vers 7 heures. Car les deux victimes étaient incarcérées. «C’était un choc frontal entre le bus et le particulier», dit-il. Le chauffeur du bus a, lui, été arrêté.