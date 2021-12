mercredi 29 décembre 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

Maître Martin Aveira, alias Me Chaka, instructeur de Taekwondo et propriétaire d’un club a été interpellé mardi en fin d’après-midi à Libreville. Son nom avait été cité dans l’enquête publiée récemment par le quotidien britannique The Guardian faisant état de centaines d’enfants agressés sexuellement par leurs encadreurs.



Avant Me Chaka, 3 entraineurs de football ont été arrêtés et sont entre les mains de la police dans le cadre de l’enquête ouverte par le gouvernement pour nettoyer tous les sports des criminels sexuels. L’enquête se poursuit et des nouvelles arrestations ne sont pas à exclure.



RFI