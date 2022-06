Sédhiou - Dr. Annette Seck Ndiaye lance un appel pour la changement...

vendredi 10 juin 2022

iGFM - (Dakar) "Je voudrais me réjouir de cette marque de sympathie et surtout de ce bel élan de soutien des fils du Diassing qui sont convaincus de notre projet de société et ont décidé de s'engager à nos côtés pour impulser le développement de notre terroir."

Une immense joie d'accueillir des hommes de réflexion et d'action, des personnes ressources de qualité au sein du Mouvement Casamance Émergente je m'engage (CEJEM) pour agir ensemble pour le bien-être des populations, pour un Diassing fort et debout, pour un Sédhiou prospère.

Ils nous ont rejoint avec une ardeur patriotique sans commune mesure :

M. Omar Ba Professeur de Lettres au lycée de Marsassoum candidat au conseil départemental de Sédhiou de la République des Valeurs lors des élections locales.

M. Malanding Sané Enseignant comptable matière au lycée de Marsassoum, responsable politique de PASTEF Marsassoum

M. Georges Dassylva : Inspecteur de l'éducation à Bounkiling,

M. Pape Bacary Sané Adjoint au maire dans la commune de Bemet avec l'équipe sortante

M. Toumany Camara professeur d'espagnol et Président du Conseil Communal de la Jeunesse de Bemet

M. Moustapha Dieye Enseignant, Président du collectif des directeurs d'écoles de Bemet.

Je réitère mon appel à tous les fils du Diassing, du département de Sédhiou épris de changement d'où qu'ils soient à une unité autour d'un cadre de réflexion, d'action pour le développement harmonieux de notre terroir : la Casamance !"

Dr. Annette Seck NDIAYE

Présidente du Conseil départemental de Sédhiou

