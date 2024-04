samedi 27 avril 2024 • 417 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce samedi, s’est tenu à la salle des banquets, le premier séminaire du gouvernement Sonko1.

Devant ses ministres, en séminaire gouvernemental, le chef de l’Etat a rappelé que les attentes des populations sont grandes et il leur a été promis une rupture. C’est-à-dire une transformation systémique en profondeur.

Et cette rupture, dit-il, «doit commencer par la méthode de travail au sein de l’exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement». D’où l’importance de la séance de ce samedi dont l’objet est de conférer aux ministres, les connaissance fondamentales et outils pour manager avec efficacité et efficience leur département.

Le président Diomaye Faye a surtout demandé à ses ministres, lors de la rencontre tenue à la salle des banquets, de toujours arborer les valeurs comme le sens de l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence.