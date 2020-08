SEN KINKELIBA INFOS DU LUNDI 10 AOUT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

*1-RECORD DES CAS COMMUNAUTAIRES, JOURNÉE 100:* Les journaux étalent leur crainte sur l’explosion des cas communautaires. L’OBSERVATEUR fait état de ce cri d’alarme, pour faire part de 467 contaminations qui ont été enregistrées en deux semaines. Dans les colonnes du journal L’Obs, le professeur Moussa Seydi avertit: «Un cas communautaire peut contaminer 400 personnes en un mois.» En tout cas, l’église essaie de prémunir contre le corona comme elle peut. VOX POP informe que pas de grand rassemblement pour la fête de l’Assomption du 15 août, l’église demande aux fidèles de rester chez eux. Dans le journal, une voix autorisée de l’église s’explique. «Ce qui prime, c’est la vie et la santé des personnes qu’il ne faut pas mettre en danger.» Dans VOX POP Mary Teuw Niane prône un Magal et un modèle Hajj 2020.

VOX POP brandit son chiffre: 113, c’est le nouveau record de cas communautaires. LIBERATION aussi brandit des chiffres. La maladie du coronavirus a occasionné 288 cas, 7 décès en 48 heures et 166 cas sont issus de la transmission communautaire. Selon le journal le bilan des morts liés au coronavirus passe à 232. TRIBUNE parle de l’explosion des cas communautaires, liés à la Tabaski. L’AS estime que la Tabaski fait exploser la covid-19. SOURCE A parle de destruction massive. LE QUOTIDIEN écrit que le record des cas communautaires, une journée 100, plus de 10 régions infectées. WALF QUOTIDIEN évoque que jusque-là épargné, Podor enregistre ses premiers cas dont un décés. ENQUETE estime que l’Etat fâche les artistes, par rapport aux nouvelles mesures de lutte contre la covid-19.

*2-LES FAITS DU JOUR:* Des faits divers alimentent les colonnes des journaux. LIBERATION parle de Viol présumé d’une malade du coronavirus au centre de traitement de Novotel, LIBERATION dévoile la déposition explosive de la victime.Pêle-mêle en exclusivité, la malade du corona violée raconte: «J’avais peur, personne ne pouvait m’entendre à cause des portes blindées. Je résistais mais… » Ensuite: «Il a réussi à me p…alors qu’un bout de ma robe était collé à son sexe. C’était horrible.» Toujours dans LIBERATION, la victime raconte:

«Il a fait semblant de partir avant de me bousculer sur le lit pour continuer sa sale besogne». L’OBSERVATEUR raconte que pour plainte pour escroquerie et charlatanisme, «Gentle Mara» arrêté par la Dic. Le journal revient sur ce drame aux Etats-Unis, et nous conte la grosse colère de Hamady Diol qui a perdu ses enfants dans l’incendie de Denver. Il prend la parole dans le journal: «Des personnes ont été tuées et on traite l’affaire comme s’il s’agissait de moutons» LES ECHOS, informe qu’en visite à «Les Echos», le vice-président des éditeurs de presse Baba Tandian condamne le saccage des locaux du journal. L’AS raconte qu’aux Etats-Unis, un autre Sénégalais Babacar Dia tué par balles à Saint-Louis. Et puis, le journal écrit que Macky Sall offre six millions de FCfa aux familles des défunts et promet de rapatrier les corps. A Goudomp, selon la TRIBUNE un groupe armé blesse des jeunes et «kidnappe» 21 d’entre eux.

*3-GANA SEUL RESCAPÉ DE LA LIGUE DES CHAMPIONS:* Les Lions continuent de passer à la trappe en Ligue des champions. Le dernier a tombé les armes à la main, c’est Kalidou Koulibaly de Naples…L’OBSERVATEUR informe de l’élimination de Naples par le Barça, Messi enfonce Koulibaly dans la critique. RECORD estime que Koulibaly éliminé de la Ligue des Champions, Gana Guèye est le dernier espoir des Lions. Le même journal assure que pour renflouer les caisses, Watford met sur le marché Ismaïla Sarr. REWMI SPORTS annonce que pour le transfert de Koulibaly, le Psg prêt à payer 70 millions d’euros.

