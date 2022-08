Sénégal : la réponse piquante d’Aliou Cissé au président de Naples

mardi 9 août 2022

iGFM-(Dakar) Après le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, c’est au tour du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, de répondre au patron de Naples, Aurelio De Laurentiis. L’Italien a fait scandale en affirmant récemment qu’il ne recrutera plus d’internationaux africains disputant la CAN. Et Cissé a décidé de prendre le technicien au mot en le mettant au défi !

«J'ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d'essayer de ne pas recruter de joueurs africains», a glissé le récent vainqueur de la CAN auprès de la BBC. «Un joueur de football peut jouer pour douze clubs, mais il n'aura qu'une seule équipe nationale. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu'il soit, je l'appellerai pour défendre les couleurs de la nation, s'il est compétent. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est important pour notre pays et notre continent.», a-t-il confiè au journalistes de BBC.

Cissé s'étonne aussi que l'Afrique soit le seul continent visé. «Pourquoi le débat n'existe que lorsqu'il s'agit de joueurs africains ? Quand un Brésilien est appelé par sa sélection, il n'y a pas de débat. Pourtant, nous sommes à cinq heures (d'avion) de l'Europe, alors qu'en Amérique du Sud, ils sont à dix-sept ou dix-huit heures», a fait remarquer l'ancien Parisien. Une réponse pleine de bon sens !

Publié par Birame Ndour editor