iGFM-(Dakar) Des centaines de cartons de faux médicaments, d'une valeur estimée à 1,7 millions d'euros, ont été saisis cette semaine par les douanes sénégalaises dans la zone de Thiaroye (ouest).

"Des dizaines de colis et des centaines de cartons et de boîtes contenant différents types de médicaments ont été saisis par une brigade douanière mobile'', lit- on dans un communiquè rendu public par les autoritès douanières.

Les opérations, "visant à fermer les réseaux de clôtures et les sponsors de ce trafic criminel", ont eu lieu entre le 24 et le 25 mai dans les zones maritimes de Thiaroye-Guédj et dans le district de Thiaroye-Gare, indique le communiqué.

Un véhicule de "taxi à bagages" rempli de colis suspects a été intercepté pour la première fois dans la nuit du 24 au 25 mai à Thiaroye-Guédj, ce qui a conduit à l'arrestation de deux personnes.

"Le contrôle des colis a révélé de grandes quantités de médicaments dont l'emballage et l'humidité ne laissent aucun doute sur le fait que les marchandises avaient d'abord été transportées par voie maritime", ont ajouté les autorités douanières.

Parmi les faux médicaments, il y avait des analgésiques, des antiacides, des anti-inflammatoires, des antidiarrhéiques, des antibiotiques, des antipaludéens, des antifongiques, des anti-anémiques et des aphrodisiaques. "L'enquête est en cours", indique le communiqué.

L'administration douanière a également appelé la population sénégalaise à "être plus vigilante".