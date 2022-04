jeudi 14 avril 2022 • 41 lectures • 0 commentaires

Société 6 mins Taille

iGFM – (Dakar) La Commission de protection des données personnelles (CDP) a adressé un signalement au Procureur de la République pour dénoncer les agissements d’une structure qui recrute des jeunes pour jouer des films pornographiques, rapporte Libération dans sa parution du jour.

Au cours de ce premier trimestre 2022, la Cdp a accueilli 6 structures venues s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel. Elle a traité 84 dossiers, dont 64 déclarations et 20 demandes d’autorisation. A l’issue des deux sessions plénières tenues à la Cdp, 64 récépissés de déclaration et 12 autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, la Commission a auditionné un responsable de traitement et a décidé de surseoir à l’examen de 8 dossiers.

La Cdp a, en outre, émis des appels à la déclaration, reçu des plaintes et signalements mais aussi une demande d’avis. A ce propos, la Cdp a reçu un signalement de monsieur P. M. S, relatif à l’existence d’une structure basée au Sénégal qui recrute des jeunes aux fins de jouer des films pornographiques. Ainsi, en application des articles 16-2c et 75 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel, la Cdp a transmis le dossier au Procureur de la République et à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) de la police pour enquête et suites à donner.