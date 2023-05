vendredi 26 mai 2023 • 126 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) L’entrepreneur ivoiro-sénégalais Yérim Habib Sow communément appelé Yérim Sow à la tête de la holding Teyliom, présente dans 16 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient pèse une fortune de 293 milliards de FCFA.

Le fils d’Aliou Sow, défunt bâtisseur du BTP au Sénégal et en Afrique se positionne comme la deuxième personnalité la plus riche en Côte d’Ivoire. Selon des informations obtenues par Confidentiel Afrique, c’est un cabinet international qui a dressé ce tableau des personnalités les plus riches de l’etablishment des affaires sur la lagune Ébrié.

PUBLICITÉ



L’entrepreneur sénégalais Yérim SOW devance bon nombre de capitaines d’industrie tels que que l’homme d’affaires ivoirien, patron du groupe d’assurances NSIA, le magnat de l’agro-alimentaire, famille libanaise EZZEDINE et le banquier Dossongui KONÉ. Ces trois patrons ivoiriens brassent respectivement la bagatelle de 241 milliards FCFA, 221 Mds, 193 Mds. Ils se classent derrière le tycoon sénégalais Yérim SOW qui pèse 293 milliards de FCFA. La première fortune de Côte d’Ivoire reste l’indéboulonnable Jean Louis BILLON, le »Vizir » des commodities qui pèse 293 milliards FCFA. Selon Confidentiel Afrique qui détient copie du document, Yérim SOW a blindé son portefeuille bancaire Bridge BANK Côte d’Ivoire et surtout capitalisé sa vision de consolidation du réseau hôtelier Noom Hôtel, lancé il y a quelques années à Abidjan, devenue en un temps record une petite success-story qui impose respect auprès des firmes internationales.

PUBLICITÉ

De Big access à l’hôtellerie haut de gamme en passant par la banque, l’immobilier et les télécoms, les affaires sont florissantes pour le jeune entrepreneur sénégalais Yérim SOW. A force de transpiration, de courage et de conviction, il a réussi à s’imposer au-delà des frontières de ses terres familiales. En Côte d’Ivoire, selon un cabinet international qui a repertorié les quinze personnalités les plus fortunées du pays, Yérim Sow affiche à son compteur 293 milliards de FCFA, juste derrière Jean Louis BILLON qui pèse 327 Mds.

Yérim Sow est un As du business, un entrepreneur qui a toujours regardé grand. Il investit sans rechigner et gère son business avec rigueur et bienveillance.

( Confidentiel Afrique)