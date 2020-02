Sept morts dans une fusillade dans une brasserie de bière aux États-Unis

iGFM-(Dakar) Au moins six personnes ont été tuées dans une fusillade mercredi dans l’enceinte d’une brasserie de bière dans le nord des États-Unis, ainsi que le tireur présumé, a rapporté le journal Milwaukee Journal Sentinel. La fusillade s’est passée au siège local de la société Molson Coors, selon la chaîne WISN 12 et l’antenne locale de Fox News. L’entreprise est en pleine restructuration et le tireur, qui avait été licencié mercredi, portait une combinaison de travail de la société, a précisé Fox 6.

