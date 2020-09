jeudi 3 septembre 2020, par Harouna Fall

Actualité 6 jours 172 lectures • Taille

Le président de la chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, est l'invité d'IGFM de ce mardi. Dans cet entretien, M. Sow apporte la réplique aux accusations du président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Unccias), Serigne Mboup, et son groupe. Dans cette deuxième partie, il revient sur la loi qui annule l'Unccias.

iGFM - (Dakar) Le président de la chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, est l'invité d'IGFM de ce mardi. Dans cet entretien, M. Sow apporte la réplique aux accusations du président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Unccias), Serigne Mboup, et son groupe.

Dans cette deuxième partie, il revient sur la loi qui annule l'Unccias.







La loi N 2017-15 du 06 février portant création de la Chambre Nationale de Commerce, d'Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) et des Chambres régionales de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIR) consacre la réforme des CCIAS. Cette loi qui a été votée le 27 Javier 2017, stipule en son article premier: "Il est créé une institution consulaire dénommée "Chambre Nationale de Commerce, d'Industrie et des Services du Sénégal " ( CCI-SN)". Cette dernière est représentée dans chaque région par une chambre régionale de Commerce, d'Industrie et de Services.

En outre, l'article 8 de la loi de 2017 indique " qu'à titre transitoire les Chambres consulaires existantes continuent de fonctionner jusqu'à la mise en place des nouvelles assemblées consulaires, résultant de l'application de la présente loi et de ses décrets d'application."

Cependant, il est impératif de relever que l"Unccias n'est pas une Chambre consulaire au sens de la loi, par conséquent cette entité n'a plus d'existence juridique dans cette transition vers la chambre Nationale.