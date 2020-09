mercredi 16 septembre 2020 • 135 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko a joint le Directeur général de l’Onas. C’est lui-même qui en a fait l’annonce. Les deux hommes ont pris rendez-vous pour parler des ressources du plan décennal de lutte contre les inondations.

«J'ai appelé ce matin monsieur Lansana Gagny SAKHO Directeur général de l’Office National d'assainissement (ONAS) pour lui faire part de mon intention de répondre à son invitation à une séance de travail sur la question de l'assainissement et, singulièrement, de la gestion des eaux pluviales. Il s'est déclaré disponible à une telle séance technique avec un député, sanctionnée au besoin d'une visite de chantiers.

Le leader des patriotes semble apprécier la démarche de Lassana Gagny Sakho : «Rendez-vous est donc pris pour ce vendredi matin. Je salue la hauteur républicaine et la volonté de transparence de monsieur Sakho qui doit inspirer tant de DG et ministres adeptes de l'opacité et autres diversions pour noyer les débats sérieux.»