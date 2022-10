mercredi 5 octobre 2022 • 1899 lectures • 282 commentaires

Le Secrétaire Général Synergie pour un Développement Durable (S2D YONOU NAATANGUE), Souleymane Ndiaye assimile la réaction de Guy Marius Sagna sur la dotation de carburant des députés à une polémique futile et insensée.

«Après avoir confondu la signification des termes "élection" et "prise de fonction", voilà encore Guy qui révèle ses tares sur la question de la distribution des bons de carburant des députés, dont il veut faire une polémique futile et insensée», a-t-il lancè au leader de Frappe France Degage.



Souleymane Ndiaye ajoute : «d'une part, il faut peut-être rappeler à Guy que les stations TOTAL comme SHELL sont exploitées sous la forme de franchises par des sénégalais, pas moins sénégalais que lui. Par conséquent, il n'y a rien de patriotique dans son comportement capricieux».



Pour lui, il faut «d'autre part, il faut reconnaître que la répartition des bons de carburant, pour peu qu'on est réfléchi, tient compte de la couverture territoriale plus large du réseau de stations Total tout comme Shell. Elton arrive en bonne position également, même si elle n'offre pas forcément le même taux de couverture».



Le nouveau Directeur General de la Sapco precise dans le même document qu’«afin de faciliter à chacun son approvisionnement en carburant, tout député qui le souhaite peut faire connaître ses préférences. Au final, c'est plus un question de goût et de couleur, puisqu'en réalité dans toutes les stations présentes au Sénégal, il y a indéniablement des intérêts sénégalais derrière».



Assimilant la reaction de Guy Marius Sagna à agitaion sans aucune raison valable, M Ndiaye estime tout de même que ce dernier ne se pas sussisamment reinseignè avant de reagir.



«Pour être pris au sérieux et qu'il soit plus crédible vis-à-vis de sa fonction, il faut qu'il apprenne à prendre le temps de se renseigner au lieu de s'agiter sans aucune raison valable.

D'ailleurs, Monsieur Guy Marius Sagna manque cruellement d'objectivité. Car, pas plus tard qu'à l'occasion de la fête de Tabaski de cette année Monsieur Barthélémy Diaz Maire de Dakar, dont il est pourtant le Conseiller en charge des affaires sociales, avait distribué aux populations des bons d'achats Auchan. Il était où pendant ce temps ? A un moment donné, il faut qu'il arrête cette mascarade. On a tous vu comment sa nomination en tant que conseiller de Maire de la ville de Dakar a été pompeusement médiatisée. Alors qu'il soit cohérent avec lui-même jusqu'au bout», regrette Souleymane Ndiaye.