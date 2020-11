dimanche 29 novembre 2020 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La nouvelle est tombée comme un coup de massue ce samedi, dans l’après-midi, sur la tête des populations de la station balnéaire de Cap Skirring et de la commune de Djembéring en particulier, de tout le département d’Oussouye d’une manière générale. Un après-midi qui n’était pas comme les autres.

La nouvelle à la fois triste et glaçante tombée, a plongé tout un «Peuple», artisans, marchands ambulants, guides touristiques, professionnels du tourisme, touristes habitués de Cap-Skirring etc… dans une consternation.

Tanta Aminata Maty Gueye plus connu sous le nom de «Mme Christophe» a tiré sa révérence. «Mère Theresa » pour les populations de Cap Skirring, Mme Aminata Maty Gueye a été rappelée à Dieu le samedi 28 septembre 20 à la suite d’une courte maladie. Les témoignages sur sa bonne foi, sa bonne personne fusent de partout. Des enfants l’avaient même baptisé «Maman gentille» à cause de sa générosité grandissante.

Pour les acteurs du tourisme en Casamance, «c’est le secteur du tourisme vient de perdre une de ses illustre et fervente défenseur.» Militante infatigable du social, «Mme Christophe» avait un gros cœur. Elle partageait ses repas avec ses voisins et même les plus démunis. «Je pleure sans arrêt ce gros cœur, tellement je suis sèche de réconfort. Je ne sais pas quoi dire, quoi penser, comment le dire, l'écrire, ou même le crier, y'a une boule, une de ces boules pognée là, dans ma gorge. Je ne suis pas capable de dormir. Nous l’avons perdu. Nous nous en remettons à Allah SWT notre Seul et Unique Créateur», explique la gorge nouée, sous le couvert de l’anonymat un hôtelier établi dans la station balnéaire.

Pour la dame Fatou Gueye, «me voilà seule, démunie, sans armes, je viens de perdre un gros morceau dans ma vie, Mme Aminata Maty Gueye qui savait partageait tout avec moi. Eh oui, la mort est là et elle nous guette. Elle vient chercher des gens sans avertir. Je n'étais pas prête à vivre ce deuil. J'avais tellement de choses à dire à «Mme Christophe», elle qui était ma confidente, mon amie, la grand-mère de mes enfants. Elle qui réconfortait ses petits-fils lorsque j'étais malade», nous a confié un proche parent de la victime.

@Si pour les marchands, artisans, artistes, chauffeurs de taxis établis à Cap Skirring ce un deuil est un deuil difficile à vivre, «nous demandons à tous les sénégalais de réunir l'énergie pour nous accompagner dans cette épreuve, car Mme Aminata Maty Gueye était le noyau de toute une famille. Alors nous avons perdu brutalement une perle rare... une perle, une mère d’une gentillesse souriante et extrême», disent ces acteurs du tourisme.

Aux dernières nouvelles, «Mme Aminata Maty Gueye pourrait être portée en terre à Touba», nous a-t-on appris. Le Groupe Futurs Médias présente, à cette occasion, ses sincères condoléances à toute sa famille et à l’ensemble des acteurs du tourisme en Casamance.

