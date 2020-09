mardi 22 septembre 2020 • 63 lectures • 0 commentaires

Hip-Hop: Style, opus, carrière… «Guiss tekk» se dévoile

Passionnés d’écriture et de chanson depuis leur plus jeune âge, Alpha talla (Aka Dou Marley ) et Diahé Kandé (Aka Ink Dias), les membres du Groupe de rap «Guiss tekk» se disent prêts à conquérir le monde avec leur style singulier. Dans une interview accordée à iGFM, Ces jeunes rappeurs prometteurs, originaires de Guédiawaye, affirment qu’ils vont se donner les moyens de réussir dans leur passion. Ils ont également présenté leur dernier opus « Gnogui si»

