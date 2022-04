mercredi 27 avril 2022 • 87 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) La Diaspora Sénégalaise de la Côte d’Ivoire a tenu une rencontre dans le but de prendre position sur différentes perspectives pour le développement et le bien-être de la Communauté sénégalaise vivante en côte d’ivoire. A cet effet, Ibnou Abass Ndiaye a été plébiscité par ses compatriotes pour les représenter à l’hémicycle. In extenso la déclaration.

“En effet, celle-ci présente sur le territoire ivoirien regroupe plus de cinq cent mille âmes. Cependant cette même communauté est la plupart du temps confrontée à des difficultés qui sont de plusieurs ordres. Aussi avons-nous pensé que pour pallier à ses manquements et fédérer tous les membres de cette diaspora, nous avions l’obligation de mettre en place un mouvement pour l’entraide et la cohésion, ce qui est fait et qui, aujourd’hui est devenue Notre seul passage vers l’harmonie et de mouvements d’ensemble de nos différentes visions et activités. Ainsi nous avons mis sur pied le mouvement dénommé AND TAKHAWU ASKANU DIASPORA.

PUBLICITÉ

AND TAKHAWU ASKANU DIASPORA est un mouvement qui s’active tous les jours à défendre les intérêts des sénégalais de la diaspora. Il a également pour objectif de participer au développement social, économique et sécuritaire de tous les sénégalais. Pour atteindre ses objectifs le mouvement compte d’abord et avant tout, réunir les sénégalais sans distinctions ethniques ou religieux. Certains maux auxquels sont confrontés nos compatriotes s’avèrent être un mariage de la carpe et du lapin pour leur développement social et économique. Venus à l’étranger pour pouvoir contribuer au développement de leur nation, certains sénégalais de la diaspora sont parfois dans des d’énormes difficultés a d’où la création de notre mouvement AND TAKHAWU ASKANU DIASPORA.

PUBLICITÉ

Ensemble, main dans la main nous avons trouvé judicieux et opportun de réunir nos forces et nos idées pour le bien-être de tous les sénégalais de la diaspora, en particulier celle de la cote d’ivoire.

Vue l’importance élections législatives qui pointe à l’horizon où nous aurions des représentants à l’assemblée nationale pour porter notre voix,

AND TAKHAWU ASKANU DIASPORA après analyse sur les candidats déclarés pour les prochaines élections législatives du 31 Juillet 2022, après également de larges concertations avec les différentes bases porte son choix sur le candidat IBNOU ABASS NDIAYE pour la députation.

Ce choix n’est pas fortuit car Ibnou Abass NDIAYE est un homme d’ouverture, de consensus et de dialogue. Selon les différentes bases, Ibnou est le seul candidat qui est habilité à pouvoir répondre aux différentes préoccupations de la communauté sénégalaise vivant en côte d’ivoire, de par son attitude sociale et sa capacité d’écoute. IBNOU ABASS NDIAYE a toujours été auprès des sénégalais de la Diaspora pour leur apporter son soutien. Cet homme de grande générosité avec un sens d’humanisme et d’humilité saura défendre les intérêts des sénégalais. IBNOU ABASS NDIAYE reste et demeure le meilleur profil. Nous portons notre choix sur sa personne.”