iGFM - (Dakar) Depuis que les tarifs du train Express régional ont été dévoilés, un débat couve sur leur cherté. Le Patron de la société d'exploitation et de maintenance du Train Express régional (Seter) a tenté de rassurer à ce sujet.

Directeur général de la société d'exploitation et de maintenance du Train Express régional (Seter), Stephane Claude Marc Volant a abordé la question des tarifs hier mardi. Au cours d’un voyage sur le trajet du TER avec la presse, il a indiqué qu’une discussion avec l’Etat est bien possible si la situation le nécessite.



«La République sénégalaise est mon client, je ne fais rien sans prendre son avis. Et je l’écoute parce que c’est lui le chef. Et donc si dans quelques mois, la République du Sénégal me dit que c’est trop cher, ça voudra dire qu’on n’aura pas le taux de remplissage qu’on espère. Cela veut dire que le prix est trop élevé et donc nous discuterons avec l’Etat du Sénégal pour voir comment faire», a-t-il indiqué.



Pour rappel, les tarifs du Train Express régional ont été ainsi définis : Dakar - Thiaroye 500 Frans Cfa ; Dakar - Rufisque : 1 000 Francs Cfa ; Dakar - Diamnadio : 1 500 F ; Première classe : 2 500 Francs Cfa.