iGFM - (Dakar) La section APR de Kaolack dirigée par Mamadou SIDIBE renouvelle sa fidélité à l’endroit de Madame Aminata TALL Responsable Nationale de l’APR. Comme elle a eu à le dire dans un article du journal « l’Evidence » dans sa parution du Mardi 21/05/2019 sous le N° 825, Sud, Klinfo.com et Dakar Actu, et intitulée « notre relation avec Madame Aminata TALL est teintée de fidélité » nous disions « Madame Aminata TALL en bonne croyante, se réjouit en Dieu qui est seul à décider du sort des humains.

Madame Aminata TALL est une femme de valeur et dotée d’une dignité incommensurable. Elle porte toujours l’éthique et la morale en bandoulière ».

Ensuite rappelons que Madame Aminata Tall est la première personnalité politique de ce pays à rejoindre Macky Sall à un moment marqué par des soubresauts qui restent gravés dans la mémoire des sénégalais. Seulement la répétition est pédagogique et a pour effet d’éveiller certains esprits amnésiques.

Madame Aminata TALLa toujours manifesté sa fidélité sans faille à l’endroit du Président Macky Sall, elle a participé activement à toutes les compétitions électorales (deux présidentielles, 2012-2019, deux législatives 2012-2017, référendaires et aux élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales HCCT) et les nominations, sur ces différentes joutes électorales, on n’a jamais pourvu un poste de responsabilité à aucun de ses collaborateurs.Et même les 120 conseillers nommés à deux (2) reprises sous son majoritaire de 2012 et 2018; personne ne l’a jamais entendu contestée et cela pour ne pas gêner le Président Macky SALL dans ses choix, contrairement à certains.

Tirant dans le même sens, ses lieutenants disséminés dans les 14 Régions du pays et rompus à la tâche œuvrent nuit et jour pour la réussite du Président de la République Mme Aminata TALL, appuyée par ses collaborateurs a fait un travail de fourmi au sein de l’APR, ce qui incité les populations à adhérer en masse. C’est par des activités socio-politiques et socio-économiques menées au niveau de ses bases, (visite de proximité pour une adhésion en masse des populations qui n’ont jamais milité dans un parti, création de cellules sectorielles de base,le financement des fortes mobilisations des souteneurs et sympathisants lors des visites du Chef de l’Etat afin de convaincre les plus sceptiques.

Rappelons à Monsieur Macky SALL, alors invité d’honneur de Madame Aminata TALL, Présidente du Mouvement « SET-SELLAL », accompagné de Madame Mimi TOURE, Monsieur Mbaye NDIAYE, et en présence de Madame Aminata MBENGUE NDIAYE représentant du Parti Socialiste et d’autres responsables de l’APR, avait déclaré publiquement le 26 Janvier 2012 à l’hôtel Radisson de Dakar, je cite : « Madame Aminata TALL, est une grande dame convoitée par beaucoup de leaders qui ont des ambitions présidentielles comme moi en l’occurrence. Monsieur Abdoulaye WADE, Monsieur Moustapha NIASS, Feu Ousmane Tanor DIENG et Monsieur Idrissa SECK tous des ogres politiques, et par la grâce de Dieu elle m’a rejoint et elle constitue la capitaine qui nous manquait pour conduire notre bateau qui est déjà à bon port et sur ce je gagnerais les élections présidentielles à venir de 2012 ».

Durant son séjour au CESE, elle a rendu efficacement la vision du Président de la République, en matière de politique sociale.

Depuis qu’elle a quitté la tête du CESE le 14 Mai 2019, personne ne l’a vue tenir des propos malveillants à l’égard du Président Macky SALL où inciter ses militants à poser des actes allant dans le sens de discréditer le Président de la République à travers les médias comme certains le font.

Malgré, la convention de partenariat qu’elle avait signée avec le candidat de l’APR Macky SALL, pour gagner ensemble et gouverner ensemble pour les sept (07) ans du premier mandat, avec reconduction tacite, en cas d’un 2ème mandat, et octroi de postes de responsabilité « Poste de Ministres, Députés, PCA, Directeurs etc… », Comme il a eu à le faire pour les autres alliés.

L’engagement de Madame Aminata TALL pour les causes nationales ou pour d’autres grandes causes ne date pas d’aujourd’hui, elle est une pionnière dans le combat pour l’instauration et l’affermissement de la démocratie au Sénégal. Son cursus universitaire et politique plaide largement en sa faveur.

Première femme intellectuelle à intégrer un parti politique d’opposition qui est le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à notre connaissance.

Madame Aminata TALL, vient de démontrer une nouvelle fois que son leadership national est incontestable dans l’échiquier politique du Sénégal.

Ce qu’elle a confirmé, lors des dépôts des parrainages, elle seule est parvenue en compagnie de ses lieutenants, à collecter dans la période du 10/11/2018 au 11/12/2018, (58 307) parrains qu’elle a remis entre les mains du candidat de Benno Monsieur Macky Sall, ce qu’aucun responsable de l’APR ni de Benno Book Yaakaar, ni de la grande majorité présidentielle n’a réussi. Cela démontre que cette dernière n’est pas l’alter-égo de beaucoup de leaders politiques au Sénégal.

Le travail colossal qu’elle est en train d’abattre depuis son départ du CESE à travers les quatorze (14) Régions du pays, pour que son parti l’APR, puisse remporter les élections locales de 2020 et au-delà les élections présidentielles de 2024 ne saurait échapper à tous les observateurs avertis.Sur ce elle projette d’organiser des tournées nationales suivies des méga-meetings à travers tous les Départements.

Dans ce sillage, elle a rencontré durant le mois de Juillet 2019 dans un hôtel de la place cinq (05) responsables de chaque région pour les inviter à travailler d’arrache-pied pour la réussite de ses projets.

Cette grande dame, à travers les actes politiques qu’elle a toujours posés fait montre d’éthique, de bravoure, de responsabilité et de loyauté vis-à-vis de ses compagnons.

Lors des dernières législatives de 2017, Madame Aminata TALL est la seule, dans tout le département de Diourbel à avoir mis à la disposition des militants et sympathisants 159 cars,plus une grande contribution financière ce qui a permis grandement de donner un cachet populaire au meeting du 21 Juillet 2017 présidé par Monsieur le Premier Ministre Mouhamed Boun Abdallah DIONE, ceci démontre amplement l’implication énergique de cette grande Dame dans l’animation de la vie politique au sein de la mouvance présidentielle.

La section de Kaolack avait remis en date du 11/07/2017entre les mains du trésorier Mamadou Salif DIALLO du comité électoral de Kaolack pour les élections susvisée une forte participation financière.

La section de Kaolack a promis également à Madame le Maire de la Commune de Kaolack Mariama SARR un financement de dix millions (10 000 000)Francs Cfa, destiné aux militants en deux (02) tranches (la première le 30 Juin et la deuxième le 31 Décembre 2019), lors de leur meeting Zonal de la campagne présidentielle du 06/02/2019 au quartier Boustane 2 pour la réélection de Monsieur Macky SALL au premier tour en 2019.

Ce soutien entre dans le cadre d’aider Madame le Maire à asseoir et consolider sa base Politique à Kaolack, pour renforcer la capacité financière en vue de préparer les élections municipales à venir pour pouvoir rempiler, et élargir la base politique de l’APR, pour se projeter aux élections présidentielles de 2024.

Raison pour laquelle Monsieur Mamadou SIDIBE, atenu sa promesse, en commençant par le financement de l’Association des Femmes Catholiques de la Commune de Kaolack pour une somme de cinq cent mille (500 000) frs. Sans intérêt, certifié par Me François NGOM Huissier de Justice à Kaolack en date du 13 Août 2019.

Madame Aminata TALL sa présence à côté du Président de la République est tout bénéfice pour ce dernier. Vus son cursus, sa sociabilité, son sens de la mesure et du partage, une femme méthodique au travail, ayant le sens des objectifs déclinés par le chef de l’Etat.

Madame Aminata TALL, à travers sa sociabilité, lors des récitals de coran chez elle à Diourbelle 02 Juin 2019, sur les témoignages de beaucoup de personnes, qui ont soutenu que cette grande dame depuis son accession au service de l’Etat, a eu à amener cent neuf (109)personnes à la Mecque, lorsqu’elle a été la mairesse de Diourbel de 2002 à 2009, a doté des maisons à certains gens démunies qui étaient en location,d’aider les malades qui n’ont pas de quoi payer leurs soins au niveau des hôpitaux, les prendre en charge, même s’il y a lieu, de les évacuer à l’étranger, octroyé à l’hôpital Heindrich LUCKE du matériel médical de maintenance évalué à plusieurs millions, a fait construire deux (2) postes de santé : un à Ndayane, avec l’appui de Rotary club et un à Sénène, a permis en même temps de prendre en charge des malades éloignés du district de Diourbel.

De même elle dotait aux handicapés des chaises roulantes, elle a doté des bourses aux meilleurs étudiants pour continuer leurs études à l’étranger. Pour apaiser l’espace scolaire, elle a octroyé du matériel informatique au lycée Cheikh Ahmadou Bamba mettant ainsi fin aux grèves récurrentes des élèves du dit établissement, elle apportait une aide aux chefs religieux du pays en guise de soutien pour préparer leurs événements, en les aidants à réhabiliter leurs mosquées, elle a aussi construit une mosquée au sous quartier Diourbel Tock à la suite des sollicitations de la population de ladite localité. Le Khalif Général Serigne Bara Mbacké a perpétué un acte consistant à remettre chaque année un chameau à Madame Aminata TALL en guise de reconnaissance des multiples actions de cette dernière à l’endroit de la région de Diourbel.

Elle a doté des véhicules qu’elle avait pour son mouvement « SET-SELAL » à certains responsables des régions dont Kaolack pour faciliter leurs déplacements auprès des militants pour élargir son parti l’APR,elle a doté aux commerçants de Diourbel lors de l’incendie du Marché de Diourbel au nom du Président Macky SALL, et le dernier geste qu’elle a fait au mois d’Août 2019c’est de remettre entre les mains de certains marabouts de Touba Mbacké des chaises roulantes pour les handicapés.

Monsieur Malick FALL, Maire de Diourbel à travers son témoignagelors de la cérémonie marquant le centenaire de la Mairie de Diourbel, a eu à féliciter et à remercier Madame Aminata TALL, à travers les gestes nobles qu’elle a eu à poser dans la Région de Diourbel, plus particulièrement de sa Mairiequ’il dirige, parce qu’elle n’est pas la seule responsable politique dans la Région de Diourbel. Elle a offert une ambulance neuve pour la Mairie cause pour laquelle, c’est son nom qui est toujours gravé sur ce bijou « Don de Madame Aminata TALL » qui a mis fin à un calvaire que vivait la population de Diourbel. Elle a participé activement à la réussite du centenaire de sa Commune.

A la date du 02 Juin 2019,selon toujours le Maire, qui a eu à la solliciter une nouvelle foispour continuer le paiement de l’immeuble pour les étudiants ressortissants de Diourbel, parce qu’ilétait inquiet, Madame Aminata TALL,n’étant plus à la tête du CESE séance tenante, cette dernière, lui a répondu qu’elle va continuer de payer ce loyer durant tout le reste de l’année universitaire.

Monsieur Malick FALL, considère Madame Aminata TALL comme sa référence, son repère en politique. C’est vous dire « kula défal lubaax ngawaxko, kenn du Aminata Tall Ci mbaax » dixit Malick Fall.

Madame Aminata TALL, est parmi lesrares leaders politiques qui ont réussi leur politique à la base comme au sommet.

Les relations qui existent entre Madame Aminata TALL et Monsieur le Président de la République,sont empreintes de fraternité, d’amitié de cordialité et surtout de rapport mutuel, comme l’illustres un fait rare et qui mérite d’être souligné, lors de la campagne des présidentielles de 2012, le candidat Macky SALL et son staff ont passé la nuit chez Madame TALL à Diourbel.

Le compagnonnage entre le secrétaire général de l’APR Monsieur Macky SALL et Madame Aminata TALL, relève de la volonté Divine car tous les deux ont subi des injustices au PDS et dans l’Etat. Dieu les a récompensés le 25 Mars 2012, en faisant de Macky Sall le Président de la République du Sénégal et de Madame Aminata TALL, secrétaire générale de la présidence de la république poste qu’elle occupait dans l’ancien régime.Parce que c’est une Dame qui a toujours cru en son étoile, préférant par la même l’honneur aux déshonneurs.

La section de Kaolackexhorte une fois de plus le Président Macky SALL à avoir Madame Aminata TALL, à ses côtés et de ne pas s’en éloigner, elle s’est beaucoup investie avec l’aide de ses collaborateurs matériellement, financièrement et moralement, pour s’en limiter aux chosesqu’on ne peut nommer ici pour votre réélection. Madame Aminata TALL, c’est le bon Dieu qui l’a dotée d’un pouvoir prémonitoire (Martaba), qui lui permet de lire l’avenir, moi Mamadou SIDIBE j’en ai la certitude pour l’avoir rejoint le 26 Février 2011 à Diourbel, après son départ du Gouvernement de Maître WADE et j’ai fait d’elle mon guide, mon repère et ma référence en politique.

PARU A LA UNE DU JOURNAL « L’EVIDENCE » DU VENDREDI 13/09/2019 SOUS LE N° 894

Pour ; Mamadou SIDIBE Premier Sénégalais à avoir sollicité une audience au candidat de L’APR Monsieur Macky SALL lors de son meeting du premier tour de l’élection présidentielle tenu le 19 Février 2012 au Terrain DEGGO de Kaolack, lorsque, Monsieur DIENE FARBA SARR avait donné la parole à ce dernier pour intervenir au nom de la coalition régionale « Macky 2012 » devant Mesdames Mariama SARR, Awa GUEYE, Zahra Hyane THIAM, Aminata TOURE dite MIMI et autres responsables politiques, il a déclaré qu’il avait la certitude que son candidat ,Macky SALL , sera élu comme président de la république du Sénégal et qu’il demandait à cet instant une audience dans l’agenda futur de ce dernier, ce qu’a confirmé Monsieur Macky SALL, au salon de Madame Aminata TALL, à la fin du meeting de Diourbel organisé le 20 Février 2019, après avoir reçu la délégation de Monsieur Moustapha Cissé LO de 01h jusqu’à 04h00 du matin. J’attends toujours d’être reçu.

Kaolack le 13/09/2019