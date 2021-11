samedi 6 novembre 2021 • 199 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La maladie mystérieuse des pêcheurs, qui était apparue à Thiaroye-sur-mer à la même période de l'année dernière, se signale encore dans la même zone de la banlieue dakaroise. Plusieurs pêcheurs sont touchés.

La mystérieuse maladie refait surface à Thiaroye Sur mer. Cette affection qui se manifeste par des yeux jaunâtres et larmoyants, des boutons sur tout le corps accompagnés de démangeaisons parfois très intenses sur les parties intimes, avait fortement secoué cette commune de la banlieue adossée à l'Océan Atlantique, essentiellement habitée par des pécheurs. Cette année encore, la maladie a refait surface, après le retour de quatre pêcheurs partis en mer à bord d'une pirogue, renseigne L’Observateur.

Ils étaient au total cinq à bord de la pirogue qui avait jeté l'ancre aux abords de Bargny-Sendou. A leur retour, seul le capitaine, également propriétaire de la pirogue, a été épargné. Les quatre pécheurs, dont seuls deux ont été identifiés (Tapha Diop et Mama Diop), ont tous eu le corps couvert de boutons.



Cette brusque éruption cutanée, accompagnée d'une forte bouffée de chaleur et de fièvre, a précipité l'évacuation des quatre pécheurs au poste de santé de Thiaroye-sur- mer hier vendredi, où ils ont été pris en charge. Pour l'heure, on ignore la cause de ces érupons cutanées.