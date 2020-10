jeudi 29 octobre 2020 • 72 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 mins Taille

iGFM-(Dakar) Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a demandé à la communauté musulmane à mener une lutte acharnée contre des tares de la société telle que l’homosexualité, la corruption. Il a également demandé aux autorités étatiques, notamment le président Macky Sall à s’impliquer sans réserve dans ce combat.

«Nous observons qu’il y a des forces étrangères et intérieures qui oeuvrent en catimini dans l’optique d’implanter la corruption dans chaque cellule parmi les cellules des sociétés, d’imputer les principes de chasteté et de pureté à travers les plumes mercenaires, les médias corrupteurs et corrompus qui cherchent à détourner nos jeunes garçons et jeunes filles, de même que notre communauté pour l’affaiblir», a déploré le Khalife général des Tidianes.

Il ajoute, que le rôle de la famille s’inscrit dans la rubrique d’orientation, de mise en éveil, et de distinction entre le mal et le bien.

Le Khalife a également précisé que « l’effondrement de ces principes moraux, dans une quelconque société, entraîne certainement la corruption des nations, et la disparition de son éclat et de sa lueur, ainsi que des éléments déterminants de sa force, de son honneur et de sa grandeur. Et la corruption prend ses racines de l’individu constituant un membre de la famille, et avec le silence elle prend des proportions démesurées ; se propage dans les familles à l’instar d’une maladie dans l’air. En conséquence, elle expose les gens à la calamité et au chaos et aucun lieu n’en sera à l’abri.», a-t-il prévenu.