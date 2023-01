jeudi 5 janvier 2023 • 155 lectures • 0 commentaires

1xBet revient sur les footballeurs dont les grandes performances dans les stades du Qatar ont procuré des émotions inoubliables à tout le continent.

Wahbi Khazri (Tunisie)

L'argent ne joue pas au football - peut-être même le célèbre investisseur Warren Buffett ne contestera-t-il pas cette affirmation. Cependant, nous avons été très heureux de voir comment Wahbi Khazri, le joueur de l'équipe nationale tunisienne et du Montpellier français (valeur de transfert - 3 millions d'euros selon Transfermarkt) reçoit le ballon, évite le contact avec Youssuf Fofana (25 millions d'euros), bat Rafael Varane (40 millions d'euros) et frappe Steve Mandand (1,5 million d'euros) au but un quart de seconde avant qu'Axel Disasi (encore 25 millions d'euros) ne s'écrase sur sa jambe. L'équipe marocaine n'a pas marqué d'autres buts pendant cette Coupe du monde, mais ce ballon a assuré sa victoire sur les champions du monde en titre !

C'est étonnant, mais ce footballeur intelligent, voyant parfaitement le terrain et doté d'une bonne technique des deux pieds pourrait venir au Qatar dans l'équipe nationale française. Il est né à Ajaccio, a commencé à jouer dans l'académie de football de ce club, et a passé presque toute sa carrière en France. En 2011, il a été appelé pour la première fois dans l'équipe des jeunes des Bleus, mais les perspectives de Khazri en équipe nationale française semblaient vagues et deux ans plus tard, il a joué son premier match avec l'équipe nationale de Tunisie.

Au Qatar, Wahbi Khazri n'est entré dans le onze de départ de son équipe que lors du dernier match de la phase de groupe contre la France (alors qu'on lui avait confié le brassard de capitaine), n'a marqué qu'un seul but et a annoncé après le match la fin de sa carrière en équipe nationale. Eh bien, tireur, vous n'aurez pas de meilleur coup.

Kalidou Koulibaly (Sénégal)

Il a été assez difficile de déterminer le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal. Dans le match contre les Pays-Bas, nous avons préféré les actions des milieux défensifs - jusqu'à ce que le gardien Edouard Mendy fasse une erreur à la 84ème minute, l'adversaire n'a pas eu de tirs au but. Le Qatar était l'équipe la plus faible du Mundial, et dans le match des 1/8 de finale contre l'Angleterre, le Sénégal n'a eu aucune chance. Le match le plus important pour les Lions de la Teranga était donc contre l'Equateur et le défenseur central Kalidou Koulibaly est devenu le personnage principal de ce spectacle.

Dans ce match, le Sénégal a pris l'avantage après un penalty. Cependant, à la 67e minute, il s'est passé quelque chose dont Coulibaly n'a guère envie de parler à ses petits-enfants : après un corner, il n'a pas réussi à gagner la lutte contre Felix Torres pour la balle du dessus et Torres a lâché la balle à Caicedo qui n'avait plus qu'à ne pas la rater à bout de bras.

Imaginez : vous êtes un énorme (195 cm, 89 kg) défenseur central avec beaucoup d'expérience au plus haut niveau, vous avez un contrat avec Chelsea et un brassard de capitaine, et vous vous faites sauter dessus par un gars du club mexicain Santos Laguna, qui est 8 cm en dessous de vous.

Heureusement pour tout le monde, Kalidou s'est réhabilité en trois minutes seulement, en marquant le but décisif sur un coup franc. Ce ballon s'est avéré être le vainqueur et a permis au Sénégal de se qualifier pour le groupe, tandis que la FIFA a reconnu Koulibaly comme "Homme du match".

Il faut ajouter que Kalidou est entré dans le match avec un brassard de capitaine inhabituel : en mémoire de Papa Bouba Diop, le numéro 19 y était affiché. Diop a aidé le Sénégal à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2002 et est décédé exactement deux ans avant le match contre l'Équateur. Les Sénégalais ont également porté sur le terrain une bannière avec un portrait de Diop et l'inscription "Le vrai lion ne meurt jamais".

Vincent Aboubakar (Cameroun)



Sans aucune réserve, cet Abubakar a été le meilleur joueur du Cameroun dans cette Coupe du Monde et a mérité le droit de rester au Qatar pour une plus longue période. Lors de son premier match contre la Suisse, le joueur de Saudi Al-Nasr a remplacé Erik Choupo-Moting à la 74ème minute et n'a pas eu le temps d'influencer le résultat du match. Lors du match suivant, Vincent est sorti sur le terrain comme un pompier - immédiatement après que la Serbie ait pris une avance de 3-1. En conséquence, le Cameroun a effectué une magnifique remontée : Abubakar a marqué l'un des plus beaux buts de ce championnat (avez-vous oublié cet incroyable scoop ?) et a donné une passe décisive à Choupo-Moting. Enfin, la cerise sur le gâteau est le match contre le Brésil, qui était considéré à juste titre comme l'un des principaux prétendants au titre. Les Brésiliens ont deux victoires en deux matches, un état d'esprit formidable, et commencent à briser méthodiquement le mur des Lions indomptables. Cependant, ils n'ont pas eu de chance - soit à cause de l'absence de plusieurs leaders offensifs sur le terrain, soit à cause du jeu brillant du gardien de but Davis Epassi. Mais Abubakar a eu de la chance : à la 92e minute du match, son excellent élan dans la surface de réparation de l'adversaire s'est terminé par une tête fraîche après un centre de Mbekeli ! Est-il utile de mentionner qu'Abubakar est venu à ce match avec le brassard de capitaine ?

En célébrant le but marqué, Abubakar a enlevé son maillot. L'arbitre n'a pas voulu le punir, mais les règles sont les règles : Vincent a reçu un deuxième carton jaune et est allé se détendre en serrant la main de l'arbitre. Pour la première fois de notre vie, nous avons vu comment un joueur expulsé quitte le terrain avec un sourire joyeux - Abubakar a compris qu'il quittait le terrain en héros qui a fait tout son possible pour que son équipe gagne.

Mohammed Kudus (Ghana)

Le cas où les rêves deviennent réalité - les recruteurs du club danois Nordsjælland ont remarqué ce gars à l'académie de football ghanéenne avec le nom accrocheur Right to Dream en 2018. Kudus a fait ses débuts dans l'équipe senior du club quelques semaines avant son 18e anniversaire, et deux ans plus tard, l'Ajax Amsterdam a acheté son contrat pour 9 millions d'euros - à l'époque, c'était un montant record payé pour un adolescent ghanéen.



L'Ajax est connu pour sa capacité à développer de jeunes joueurs et à les revendre à des clubs de haut niveau avec de gros bénéfices. Nous pensons que dans le cas de Kudus, ils ne se sont pas trompés - au Qatar, cet ailier gaucher rapide et technique a donné une passe décisive dans le match contre le Portugal, a marqué un double dans le match contre la Corée, et a obtenu un penalty dans la lutte contre l'Uruguay (peut-être les entraîneurs de l'équipe nationale du Ghana doivent-ils organiser un séminaire spécial "Comment marquer des penalties contre les gardiens de but uruguayens lors des Coupes du monde"). En tout cas, Kudus a laissé une grande impression et nous sommes convaincus qu'il a un grand avenir devant lui. À propos, il s'agit du plus jeune joueur de notre liste - il n'a que 22 ans.

Bono (Maroc)

On dit des gardiens de but comme Yassine Bounou (également connu sous le nom de Bono) qu'ils doivent "rater leurs propres buts". Bono est né au Canada, est retourné au Maroc alors qu'il était enfant, a fait ses preuves dans le Wydad local, a attiré l'attention de l'Atlético Madrid, a signé un contrat en 2012, et n'a eu aucune chance de jouer ne serait-ce qu'un seul match de l'équipe première en match officiel. Bono a passé les cinq années suivantes en prêt, ravissant les fans de la deuxième division espagnole avec ses succès, et seulement cinq ans plus tard, il a joué son premier match en Primera - à l'époque, il jouait à Gérone. La saison suivante, Gérone s'envole vers la Segunda, mais pour le gardien marocain, cette tragédie marque le début de son ascension vers les sommets du football - il est loué par Séville.

Lors de sa première saison à Ramon Sanchez Pizjuan, Bono est devenu le principal gardien de l'équipe et a remporté la Ligue Europa. Après cela, Séville a racheté son contrat et ne l'a pas regretté : en Primera, l'équipe a terminé à la quatrième place pendant trois années consécutives - c'est la zone de la Ligue des champions. De plus, lors de la saison 2021/2022, Bono remporte le Trofeo Ricardo Zamora - un prix récompensant le meilleur gardien de but du championnat espagnol (depuis 10 ans, Jan Oblak, Thibaut Courtois ou Claudio Bravo ont reçu cette récompense).

L'équipe marocaine est arrivée à la Coupe du monde au Qatar avec d'excellents défenseurs - Achraf Hakimi du PSG, Nussair Mazraoui du Bayern, Nayef Aguerd de West Ham et Romain Saiss de Wolverhampton n'ont plus besoin d'être présentés. Le jeu défensif bien organisé et bien pensé des Lions de l'Atlas a permis à Bono de ne pas trop se dépenser - si tant est que cette thèse s'applique aux matches de la Coupe du monde. 1 arrêt dans le match contre la Croatie, 3 contre la Belgique, zéro contre le Canada, 1 contre l'Espagne et 3 dans la bataille contre le Portugal - vous devez admettre que ces statistiques ne sont pas très impressionnantes (si vous ne vous souvenez pas que la Belgique occupe la deuxième place dans le classement FIFA des équipes nationales, l'Espagne - la septième, et le Portugal - la neuvième). Mais un grand gardien ne peut pas toujours rester dans le dos de ses défenseurs et doit de temps en temps montrer ce qu'il a dans le ventre. Et lors du match contre l'Espagne, Bono l'a montré au monde entier, en réalisant trois arrêts lors de la séance de tirs au but et en répétant l'exploit du célèbre gardien ukrainien Alexander Shovkovsky lors de la Coupe du monde 2006. En conséquence, son équipe est devenue la quatrième équipe nationale africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde - avant le Maroc, seuls le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 y étaient parvenus.

Tout le monde pensait qu'après le match de quart de finale contre le Portugal, les aventures du Maroc au Qatar seraient terminées. Cependant, en première mi-temps, l'avant-centre Yousef En-Nassiri a réussi à sauter par-dessus le gardien de but portugais et à ouvrir le score. C'est alors que Bono a de nouveau démontré ses qualités - excellente réaction, jeu confiant sur les sorties, et calme (les gardiens nerveux ne peuvent plaire qu'à des psychologues qui ont besoin d'argent) faisant du Maroc la première équipe africaine à entrer dans les quatre meilleures équipes nationales de la planète. À propos, le jeu de Bono a également été remarqué par les experts de la FIFA : les matches contre l'Espagne et le Portugal ont valu au gardien marocain deux prix d'homme du match.

Peut-être les experts qui contribuent à déterminer le meilleur joueur de football en Afrique sont-ils également prêts à donner la bonne réponse.

