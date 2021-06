dimanche 27 juin 2021 • 239 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La marine nationale sénégalaise annonce avoir intercepté un navire impliqué dans un trafic international de drogue.

La Direction de l'Information et des Relations publiques des armées (Dirpa) vient d’en faire l’annonce. La Marine nationale, qui dit avoir été informée dans la nuit du 26 au 27 juin 2021, de la présence d'un navire sans pavillon national au large de nos eaux et transportant de la drogue, a immobilisé le bateau.



Le patrouilleur «Kédougou», qui était en mer dans le cadre de ses missions de surveillance de nos eaux territoriales, la vedette «Lac Retba» et une équipe de Forces Spéciales de la Marine, ont procédé à l'interception du navire le 27 juin à 9h30 à 130 nautiques (240 kms) des côtes sénégalaises. Dans le navire, se trouvait un équipage de trois (03) individus de nationalité étrangère.



«Le navire transporte une grande quantité de haschich. Il est en cours d'acheminement vers la base navale Amiral Faye GASSAMA où son arrivée est prévue le 28 juin 2021 vers 07H00. Conformément au protocole, les tests seront effectués», indique la Dirpa.